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مناقشة تشكيل لجنة فنية لدراسة احتياج شركة الكهرباء من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 04:39 مساء
مناقشة تشكيل لجنة فنية لدراسة احتياج شركة الكهرباء من الغاز
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
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بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء، محمد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان فنية عاجلة من بينها لجنة فنية لدراسة استراتيجية احتياج الشركة للغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، وإمكانية إضافة مشاريع إنتاجية إضافية لمواكبة حجم الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماع إسماعيل مع مساعدي المدير العام والمدراء العامين ومديري الإدارات، وعدد من الدوائر الفنية المختصة؛ حيث تطرقوا إلى الصيانة السريعة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وبعض وحدات التوليد بمحطات الإنتاج، والاحتياجات الضرورية لصيانة مكونات الشبكة الكهربائية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع ضرورة رفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد على مدار الـ24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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الدبيبة يقر بـ«فشل الحكومة» في إدارة أزمة الكهرباء
وأمس الإثنين، أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بـ«فشل» حكومته في إدارة أزمة الكهرباء، و«إساءة تقديرها»، وقال إن الحكومة اتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة، وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير «لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد».

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «كنا غلطانين.. وأخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف»، مضيفًا «حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا».

ورأى الدبيبة أن هناك ثلاثة تحديات تواجه حل أزمة الكهرباء تتمثل في المحطات القديمة وتطويرها، والتي مر على بعضها 40 سنة في الخدمة، وتحتاج لإصلاحات منذ زمن بعيد، والتحدي الثاني يتمثل في بناء محطات جديدة وتخصيص مبالغ كبيرة لها «تفوق حتى إمكانات الشعب الليبي في الفترة الراهنة».

اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
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