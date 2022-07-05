الكبير يشارك في مؤتمر محافظي البنوك المركزية الأفريقية ببريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في مؤتمر «أندرو كروكيت» - الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، الذي نظمته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع مركز دراسات الاقتصادات الأفريقية ومؤسسة «جي بي مورغان».

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر تركز حول «إدارة الاقتصاد الكلي في ظل الأزمات الدولية، وتذبذبات أسعار السلع العالمية، والامتثال والتعامل مع الحظر الاقتصادي، وتهديدات الأمن السيبراني على المنظومة المالية العالمية، والعملات الافتراضية للبنوك المركزية».

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وشارك في فعاليات المؤتمر الذي أقيم بمدينة أكسفورد البريطانية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، عدد من محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وخبراء مختصون وأكاديميون من جامعة أكسفورد.