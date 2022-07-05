إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، استكمال عمليات الإزالة والهدم للاستراحات والأسوار الواقعة بحرم خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في وادي كعام.

ونفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عمليات الإزالة منطلقة من وادي كعام باتجاه الغرب، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية. وأشار البيان إلى استثناء المنازل المسكونة من عمليات الإزالة حتى تعويض أصحابها.

- إزالة مبان مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس

- رئيس «تسييري طبرق» يصدر قرارا بإزالة المباني العشوائية في حي المنارة

- إزالة تعديات على أرض زراعية مملوكة للدولة في صرمان

واستكملت دوريات إنفاذ القانون عمليات تحديد المواقع والمباني المخالفة المتواجدة على الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن 89 موقعًا بمدينة زليتن للبدء في أعمال الإزالة والهدم بناء على تعليمات النائب العام.

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

إزالة استراحات وأسوار مخالفة قرب خط غاز تابع لشركة سرت بوادي كعام، 4 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)