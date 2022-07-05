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الأوضاع في ليبيا ضمن مشاورات سامح شكري في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 03:29 مساء
الأوضاع في ليبيا ضمن مشاورات سامح شكري في لندن
من مشاورات سامح شكري في لندن مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، 4 يوليو 2022. (الخارجية المصرية)
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تطرق اجتماع عقده وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، إلى الأوضاع في ليبيا والتطورات الجارية هناك.

ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة الوزير المصري إلى لندن لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وتناول العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ومنها الأزمة في ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصري، السفير أحمد حافظ، في بيان، إن شكري ونظيره البريطاني تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا والتطورات الجارية هناك.

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سامح شكري يعلق على مظاهرات «جمعة الغضب»
والأحد الماضي، اعتبر وزير الخارجية المصري «الاضطرابات»، التي عمت المدن الليبية، مؤشرا على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية والانتخابية، معربا عن أمله في التوصل لتوافق بعد ما وصفه بـ«حالة عدم الارتياح لدى الأشقاء في ليبيا».

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، في القاهرة، أن مصر دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي، لكن قراراته لم تُنفذ وجرى تجاوز الإطار الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.

وشدد على أن مصر تبذل جهدا كبيرا لـ«عدم اللجوء للعمل العسكري لحل الأزمة الليبية»، مؤكدا أن تعزيز الحوار هو السبيل لتحقيق التوافق الليبي - الليبي الذي يقود لانتخابات رئاسية وتشريعية، تنتج برلمانا وحكومة ورئيسا جديدا، بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها ومقدراتها لصالح شعبها.

وأمس الإثنين، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ثلاثة محددات لحل الأزمة الليبية، وفق بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي والمنفي، عبر خلاله الأخير عن «خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لليبيا امتدادا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين».

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