بدء ضخ المياه لمشاريع زراعية منها مزارع السواوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية ضخ المياه من محطة ضخ الأودية الغربية لعدة مشاريع زراعية.

وشملت عملية الضخ مشاريع غرب سرت، وجارف، والقبيبة وأبوهادي، والمزارع الصغيرة السواوة، وأبوزاهية والطويلة، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

- النهر الصناعي: انخفاض الإمداد المائي بعد اعتداء جديد على المسار الشرقي (فيديو)​

- «النهر الصناعي»: 3 اعتداءات خلال أسبوعين على مسار ترهونة – أبوزيان

- «النهر الصناعي»: بدء ضخ المياه تدريجيا في خط «أبوزيان - الرحيبات»

- منظومة «الحساونة-سهل الجفارة»: توقف ضخ المياه بعد انقطاع الكهرباء

اعتداءات متكررة على خطوط نقل المياه

وشهدت خطوط نقل المياه التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعديات كثيرة في عدة مناطق تسببت في أكثر من مرة في قطع المياه عن المواطنين، فيما ناشدت إدارة الجهاز الجهات المختصة ضرورة تأمين المسارات.

وأطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية حملة أمنية لإيقاف التعديات على مسارات خطوط المياه لجهاز النهر الصناعي، وإزالة الوصلات غير القانونية التي يجري تركيبها في بعض المناطق من أجل الري.