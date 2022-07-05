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بدء ضخ المياه لمشاريع زراعية منها مزارع السواوة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 02:49 مساء
بدء ضخ المياه لمشاريع زراعية منها مزارع السواوة
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)
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أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية ضخ المياه من محطة ضخ الأودية الغربية لعدة مشاريع زراعية.

وشملت عملية الضخ مشاريع غرب سرت، وجارف، والقبيبة وأبوهادي، والمزارع الصغيرة السواوة، وأبوزاهية والطويلة، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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اعتداءات متكررة على خطوط نقل المياه
وشهدت خطوط نقل المياه التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعديات كثيرة في عدة مناطق تسببت في أكثر من مرة في قطع المياه عن المواطنين، فيما ناشدت إدارة الجهاز الجهات المختصة ضرورة تأمين المسارات.

وأطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية حملة أمنية لإيقاف التعديات على مسارات خطوط المياه لجهاز النهر الصناعي، وإزالة الوصلات غير القانونية التي يجري تركيبها في بعض المناطق من أجل الري.

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