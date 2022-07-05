الأزمة الليبية على أجندة لقاء دراغي وإردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تطورات الأزمة في ليبيا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على أزمة الغذاء الناجمة عن تلك الحرب.

وسيصل دراغي إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، لحضور القمة الحكومية الإيطالية - التركية الثالثة، علما بأن القمة الأخيرة عُقدت في روما، مايو العام 2012، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وستشهد الزيارة، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرورا بالتنمية المستدامة والاعتراف برخص القيادة.

وسيناقش الطرفان، العلاقات الثنائية فيما يتعلق بقضية الهجرة: ففي العام 2021، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط المغادرين من تركيا بأكثر من ثلاثة أضعاف.