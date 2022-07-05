«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون متوسطة آخر الليل على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من زوارة إلى طرابلس؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.