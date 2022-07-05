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استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 05 يوليو 2022, 01:57 صباحا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
فرشاة أسنان مستخرجة من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت (الإنترنت)
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استخرج أطباء بمستشفى ابن سينا في سرت فرشاة أسنان من معدة مريضة كانت تعاني جراء الآلام منذ قرابة خمس سنوات.

وأجرى العملية الجراحية، الليلة الماضية، فريق طبي برئاسة الدكتور عبدالله أطبيقة استشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفى بن سينا.

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وقال الطبيب عبدالله اطبيقة إن المريضة كانت تعاني من ألم في معدتها، وبعد الفحص خضعت لعملية جراحية وإزالة جسم غريب من المعدة عبارة عن فرشاة أسنان، وأنها الآن في صحة جيدة.

جانب من عملية استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت (الإنترنت)
جانب من عملية استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت (الإنترنت)
جانب من عملية استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت (الإنترنت)
جانب من عملية استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت (الإنترنت)
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