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وفاة مواطن تشادي في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 05 يوليو 2022, 01:22 صباحا
وفاة مواطن تشادي في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب غرب سرت
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفى مواطن تشادي الجنسية بمنطقة الثلاثين غرب مدينة سرت يعمل راعي للأغنام والإبل، وذلك جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب.

وأفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط» بأن المواطن التشادي يبلغ من العمر أكثر من عشرين عامًا، وجرى نقلة إلى مستشفى ابن سينا في سرت، وإبلاغ الجهات المختصة.

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وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

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