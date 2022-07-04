عقيلة صالح يبحث مع عدد من النواب تطورات الأوضاع الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عدد من النواب، تطورات الأوضاع الأخيرة.

وأفاد بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن الاجتماع الذي عُقد بمكتب رئيس المجلس في مدينة القبة تناول تطورات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تجمع فعاليات وروابط شبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية.

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وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن التجمع «أكد خلال اللقاء دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب ومبادرة السلام التي أطلقها»، كما «دان واستهجن التجمع الاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق».

وبدأت تظاهرات في عدة مدن ليبية، الجمعة، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واستمرت الاحتجاجات في العاصمة طرابلس ليلة الأحد والإثنين، لكنها لم تكن بتلك الحدة التي كانت عليها يوم الجمعة، حين أقدم غاضبون على اقتحام وحرق مقر مجلس النواب في طبرق، بجانب حرق مقرات حكومية في كل من ترهونة وسبها.