«بلدي مصراتة»: الحراك لم يسيطر على سلميته.. ولن نسمح بانحراف الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المجلس البلدي مصراتة من «إخراج حرية الرأي والتعبير عن السلمية»، معتبرًا أن الحراك الشبابي «لم يسيطر على سلميته ولم يلتزم بأهدافه»، وذلك تعليقًا على التظاهرات التي شهدتها عدة مدن ليبية وتخللتها أعمال شغب وتخريب.

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن البلاد تمر في هذه الأيام بتقاطع مسارات مختلفة في أصلها وأهدافها، متحدثًا عن «سلوكيات عبثية» سلكت طريق العنـف في بدايـة خطواتها على التعبير عـن نفسـها بـ«طرق لا تقبلهـا الأخلاق والقوانين»، معتبرًا أن «ثقافـة الاحتفال بإشعال النيران، وإطلاق الشعارات حولها، تعكس مفاهيم بائدة، وطقوساً ترفضها القيم النبيلة».

بلدي مصراتة: حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط

وأشار إلى تعرض العديـد مـن المـجالس البلديـة إلى «العبث والتخريب»، وصـلـت إلـى إحـراق بعـض مقراتها، وقد نال المجلـس البلدي مصراتة جزءًا منها، لافتًا إلى أن «الحراك لم يسيطر على سلميته ولم يلتزم بأهدافه»، الأمر الـذي جعـل السلطة القضائية تعلن الاستنفار الأمني، وتصدر أوامرها بفتح الطـرق وإزالة كـل ما يعيق حـركـة المـرور.

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وأكد المجلس أن «حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشـروط، بمـا لا يتعـارض مـع القوانین والتشريعات اللازمة، ولا يمـس حرية وكرامة الآخرين، وأن الالتزام بقواعد وأعراف الحراك السلمي أمر يعرفه الجميع ويعكس ثقافة الأمم والمجتمعات».

بلدي مصراتة يحذر من تشويه الشباب بـ«أفعال غوغائية»

وحذر المجلس «أولئك الذين يعملون على تشويه الشباب بأفعالهم الغوغائية، والتحريض، بهـدف إخراج حريـة الـرأي والتعبير مـن السـلمية»، داعيا كافة أبنـاء المدينة إلـى «عـدم الانجرار وراء الأخبـار، وقطع الحوادث عن سياقها وأسبابها ومسبباتها».

بلدي مصراتة: لم نسمح بانحراف الديمقراطية

وتابع البيان: «نحن نـتـاج الديمقراطيـة ودعاتهـا، ولا يمكـن بأي حـال مـن الأحـوال أن نسمح بأن تنحـرف الديمقراطيـة عـن قواعـدها، وأن الانتشار الأمنـي هـو لحمايـة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة وأمن الجميع».

وبدأت تظاهرات في عدة مدن ليبية، الجمعة، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تخللتها أعمال شغب وإحراق مقار رسمية.