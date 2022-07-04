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اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 10:08 مساء
اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال
جانب من اجتماع غرفة التجارة طرابلس مع السفير المصري، 4 يوليو 2022. (الغرفة)
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ناقش اجتماع بين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس فرج دريبيل والسفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى عددا من المسائل المتعلقة بتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال أعمال البلدين، وتنظيم العمالة المصرية في ليبيا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على إعداد مقترح يتضمن الترتيبات اللازمة لتسهيل المعاملات المالية والجمركية أمام المستثمرين من البلدين «في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات المختصة»، حسب بيان للغرفة اليوم الإثنين.

مقترحات لتسهيل تنقل رجال الأعمال بين ليبيا ومصر
وبحث المجتمعون المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال من منتسبي الغرفة على الأراضي المصرية، وعدد من المقترحات لتسهيل تنقل رجال الأعمال وانسياب الحركة التجارية عبر كافة المنافذ في كلا البلدين.

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كما تناولوا سير عملية تنظيم العمالة بالسوق الليبي تحت إشراف جهات الاختصاص بالبلدين ودعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة التجارية.

دريبيل: تحسن ملحوظ في مجالات الاقتصاد الليبية
من جانبه، قال دريبيل إن «القطاع الخاص يشهد تحسنا ملحوظا مع تفعيل دوره بمجالات التجارة والصناعة والاستثمار من خلال خطة عمل وزارة الاقتصاد».

وأشار إلى سعي القطاع الخاص الليبي إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع نظيره المصري والمساهمة في تفعيل المناطق الحرة «بهدف التوجه نحو السوق الأفريقية التي ستسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية بالمنطقة الجنوبية».

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