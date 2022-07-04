Atwasat

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 08:49 مساء
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
صورة مركبة من الاجتماع الوزاري لحكومة الدبيبة، 4 يوليو 2022. (الحكومة)
alwasat radio

وقع جدل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير التعليم بالحكومة موسى المقريف خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، بسبب الخلاف حول الجهة التي ستنفذ مشروع الـ 500 مدرسة الذي أقرته حكومة الدبيبة أوائل العام الجاري.

وطالب الدبيبة الوزير بضرورة أن يتقدم بمشروع إنشاء الـ 500 مدرسة مرة واحدة لتكليف جهاز واحد بتنفيذه، مشيرا إلى المشروع يجب أن يشمل مختلف المناطق،: «وبدل ما كل مرة يعطونا مدرستين أو 3، نحن أقررنا 500 مدرسة، ويجب التعاون مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ وإنشاء هذه المدارس».

ما هو جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؟
وأنشئ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في عهد العقيد معمر القذافي، العام 1989، لغرض «تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء ليبيا، لاسيما المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية». وفي مايو من العام 2021، قرر الدبيبة، نقل تبعية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، وفق قراره رقم 95 لسنة 2021.

- الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي
- «التعليم» تبدأ حصر مدارس «الصفيح» والمتهالكة لبناء 500 مدرسة العام الجاري
- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ينفذ 7 مشروعات في طبرق

بدوره، قال المقريف إن المدارس التي يعني بها مشروع الـ 500 مدرسة هي إيجاد بديل لـ«مدارس الصفيح»، أما جهاز تنمية وتطوير المركز الإدارية فهو يختص بإنشا مبان جديدة.وتابع: «شكلنا لجنة وحددنا الـ 500 مدرسة»؛ ليرد عليه الدبيبة: «لا ليس صحيحا، المقصود ليس مدارس الصفيح فقط، وإنما البدء بمدارس الصفيح أولا، وعليك بالجلوس مع جهاز المركز الإدارية والاتفاق على إنشاء المدارس مرة واحدة».

الدبيبة يشكك في قدرة وزارة التعليم على تنفيذ مشروع الـ 500 مدرسة
وفيما أضاف المقريف: «نحن في انتظار قرار من مجلس الوزراء للحصول على موافقة بخصوص الـ 500 مدرسة، ولدينا إدارة لهذا المشروع»، رد عليه الدبيبة بلهجة عامية: «لا لا أعتقد إنكم تقدروا تديروا المشروع، خلونا نحولوه للجهاز (جهاز تنمية المراكز الإدارية) ويديره الجهاز، وخلوا الـ 500 مدرسة زيّ ما هي، وأعتقد أننا كلفنا الجهاز بتنفيذ المشروع».

وفي 9 فبراير الماضي، بدأت وزارة التعليم، حصر بيانات المدارس للبدء في مشروع إصلاح المدارس المتهالكة والقزمية ومدارس الصفيح؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة يجري تنفيذها خلال 3 سنوات، بواقع 500 مدرسة كل عام، وذلك بداية من العام الجاري 2022.

للاطلاع على الحوار بين الدبيبة والمقريف (من 1:38:04 لـ 1:41:19)
https://fb.watch/e2XGyJSiP1/

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات الكهرباء.. والاستهلاك زاد 1200 ميجاوات
حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات ...
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
هل يكون التظاهر أداة ضغط لتعجيل الانتخابات؟.. عضو حراك «الفرصة الأخيرة» يجيب
هل يكون التظاهر أداة ضغط لتعجيل الانتخابات؟.. عضو حراك «الفرصة ...
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية
السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية...
اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال
اتفاق مصري ليبي لتسهيل التعامل المالي والجمركي لرجال الأعمال...
خمسة قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء
خمسة قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء...
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» بدون أي تحرك لتنفيذ المطالب
«احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب ......
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد «المؤامرات»
بلحيق: تجمع شباب المنطقة الشرقية يدعم مجلس النواب ضد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط