حمودة: الحكومة خصصت مليار دينار خلال عامين لصيانة محطات الكهرباء.. والاستهلاك زاد 1200 ميجاوات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الحكومة خصصت خلال العام الماضي والعام الجاري مليار دينار لإجراء عمليات الصيانة لبعض محطات الكهرباء.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن أغلب المحطات تحتاج إلى صيانة شاملة، وأن هناك بعض المحطات لم يجرى لها صيانة منذ 15 سنة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي التاسع لسنة 2022، الذي ناقش عددًا من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

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وخلال الاجتماع قال وزير التخطيط المكلف، محمد يوسف الزيداني، إن إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء بلغ نحو 11 مليار و800 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 500 مليون دينار لاستكمال محطة كهرباء طبرق، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قاطعه، قائلاً: «هذه الأرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس الذين لا تصلهم الكهرباء».

حمودة: استهلاك الكهرباء وصل 9 آلاف ميجاوات هذا العام

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية إن تأخير دخول المحطات الجديدة للشبكة يرجع إلى عدة عوامل، من بينها الأحداث الأمنية الأخيرة، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية الاستعجالي.

وأعاد حمودة الإشارة إلى تأثير أزمة الغاز على محطات الإنتاج، لافتًا إلى العمل بمقترح استبدال الوقود المسال بالغاز لحل الأزمة، لافتا إلى أن الاستهلاك هذا العام وصل إلى 9 آلاف ميجا وات، وهو ما يفوق الاستهلاك العام الماضي بما يقارب 1200 ميجا وات.

حمودة: لا أزمة في الوقود.. والطوابير لأسباب أخرى

وفي سياق متصل، أكد أن الوقود متوفر بالكميات المطلوبة في كافة أنحاء البلاد، مرجعًا أزمة الازدحام والطوابير أمام المحطات إلى أسباب مختلفة، من بينها انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المحطات في ساعات مبكرة.

وبشأن التطورات الأخيرة، قال حمودة إن «المجلس أكد حق الشعب الليبي تقرير مصيره بنفسه ولا يمكن لأي جهة سلبه هذا الحق أو الانفراد به، لافتا إلى أن الانتخابات هي الوسيلة التي ارتضاها الشعب الليبي لاختيار من يمثله وليس من خلال تقاسم السلطة أو من قبل مجموعة قليلة تحتكر المشهد السياسي».