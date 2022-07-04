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العثور على قنبلة يدوية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 06:38 مساء
العثور على قنبلة يدوية في طرابلس
القنبلة التي عثر عليها عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس، 4 يوليو 2022. (الإدارة)
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أكدت إدارة الهندسة العسكرية، اليوم الإثنين، التعامل مع قنبلة يدوية (رمانة) في عمارات الطليان خلف محطة وقود شارع النصر بالعاصمة طرابلس.

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وأشارت الإدارة إلى أن إحدى وحداتها توجهت إلى الموقع بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، مضيفة: «على الفور جرى وصول الوحدة لى عين المكان والتعامل مع القنبلة، وحملها إلى نقطة التكديس الخاصة».

الألغام والمفخخات تهدد المواطنين
وأعدمت إدارة الهندسة العسكرية في مارس الماضي 12 طنًّا من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، عن طريق تفجيرها في منطقة بئر الغنم حيث جُمعت من عدة مناطق جنوب طرابلس عن طريق البلاغات اليومية من المواطنين، ومن منطقة الطويبية وكلية الهندسة العسكرية تاجوراء وعدة مناطق متفرقة.

كما سبق للهندسة العسكرية تفكيك عدد من الألغام الأرضية بمدينة بنغازي في محيط الفندق البلدي وبسيدي خريبيش.

ولاتزال كارثة مخلفات الحرب مستمرة في بنغازي وطرابلس وعدد من مناطق ليبيا منذ قرابة 10 سنوات وتحصد أرواح العسكريين والمدنيين، الأطفال والشيوخ على حد سواء في المناطق التي كانت ميدانا للحرب.

عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)
عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)
عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)
عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)
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