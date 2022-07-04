المنفي للسفير الألماني: ملتزمون باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، فيما أكد المنفي خلال اللقاء «التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري».

وناقش الجانبان تطورات العملية السياسية في ليبيا؛ فيما أثنى المنفي على «جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين، عبر مسارات مؤتمري برلين»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي اليوم الإثنين.

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متابعة ألمانية لتطورات الوضع في ليبيا

ونقل البيان عن السفير الألماني تأكيده «استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وكان المجلس الرئاسي علق على الاحتجاجات التي وقعت في ليبيا الجمعة الماضي، بقوله إنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها الجمعة اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.