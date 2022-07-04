وضع حقوق الإنسان في ليبيا وخليفة يان كوبيش محل جدل مرتقب داخل مجلس الأمن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يعقد مجلس الأمن الدولي في يوليو الجاري جلسة تليها مشاورات بشأن الحالة في ليبيا، في حين ينتظر أن يصوت أعضاء الهيئة على قرار للتجديد لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم التي تنتهي مهتمها الحالية في 31 يوليو؛ بدون أن يكون للمنظمة الدولية مبعوثا أمميا منذ رحيل يان كوبيش العام الماضي. وينظر إلى أي رحيل محتمل للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز بترقب، لأن ذلك يأتي في وقت حساس سياسيا.

وستعقد الجلسة الأولى ضمن جلسات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الخمسين، إذ يجري حوار تفاعلي في 6 يوليو مع بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا.

كما ينظر مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية، وذلك في جلسة محدد لها 8 يوليو.

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

وأشار موقع مجلس الأمن إلى أن «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب السائدة في مختلف أنحاء ليبيا، يعيق الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون».

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كما لفت إلى تقديم فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا تقريره النهائي إلى مجلس الأمن؛ حيث بين الفريق أن «معظم مناطق ليبيا تسيطر عليها الجماعات المسلحة. في وقت تواصل الجماعات الإرهابية المصنفة نشاطها في البلاد؛ فيما هناك انخفاض في الأعمال العدائية العسكرية».

التجديد للبعثة الأممية 4 مرات

وبخصوص أزمة إيجاد خليفة للمبعوث الأممي السابق يان كوبيش، يفضل مجلس الأمن منذ سبتمبر 2021 التجديد لولاية البعثة، وهو ما حدث 4 مرات من خلال تمديدات قصيرة الأجل بسبب الخلافات بين أعضاء الهيئة بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة، ومسألة تعيين قيادة جديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم. علما أنه، في 29 أبريل، اعتمد المجلس القرار 2629، القاضي بتجديد ولاية البعثة التي تقودها المستشارة وليامز حتى 31 يوليو المقبل.

ويرى البعض أن احتمال رحيل وليامز التي قادت جهود الوساطة «يأتي في وقت حساس سياسيا في البلاد. كما لم يجر بعد تحديد خليفة ليان كوبيش، الذي استقال في نوفمبر 2021S.

وضع أمني غير مستقر.. وانتخابات غير مؤكدة

وبخصوص الانسداد السياسي في ليبيا، أوضح المجلس أن القضية الرئيسية هي «الوضع الأمني غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي غير المؤكد، وما يشغله حاليا كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى يمكن الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية التي طال انتظارها».

واقترح موقع مجلس الأمن على أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي وذلك من أجل «المساعدة في تعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات».