حكماء البطنان يرفضون استقالة المجلس التسييري طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

رفض اليوم الإثنين حكماء منطقة البطنان استقالة رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق التي جاءت بعد اندلاع احتجاجات غاضبة في المدينة أضرم خلال متظاهرون النار في مبنى مجلس النواب.

وجاء رفض الحكماء بالكامل وبالإجماع، حيق أكد الحضور على الوقوف مع البلدية لتذليل كل الصعاب التي تواجه البلدية وأثنى الحضور على عمل المجلس في عذه الظروف الصعبة.

حرق مجلس النواب

وشهدت مدينة طبرق الجمعة الماضية احتجاجات غاضبة أضرم خلال متظاهرون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق، وذلك عقب اقتحامه بعد أن تجمع العشرات أمام المبنى للمطالبة بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل كافة الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد، وذلك حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو جرى بثها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقبل إضرام النيران، اقتحم المتظاهرون المبنى للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم للمجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

حكماء البطنان خلال الإعلان عن رفض استقالة المجلس التسييري لبلدية طبرق، 4 يوليو 2022. (المجلس البلدي طبرق)

حكماء البطنان خلال الإعلان عن رفض استقالة المجلس التسييري لبلدية طبرق، 4 يوليو 2022. (المجلس البلدي طبرق)

حكماء البطنان خلال الإعلان عن رفض استقالة المجلس التسييري لبلدية طبرق، 4 يوليو 2022. (المجلس البلدي طبرق)