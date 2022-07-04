بلدية بنغازي تبدأ ازدواج طريق الهواري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، بدء أعمال التوسعة وتنفيذ الحواجز الخرسانية لازدواج طريق الهواري من مفترق مديرية الأمن إلى جزيرة دوران مصنع الأسمنت.

وحسب بيان صادر عن البلدية، شملت الأعمال توسِعة الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة العامة، وتنفيذ الحواجز الخرسانية بين ازدواج الطريق بهدف تسهيل حركة سير المركبات.

مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي

يذكر أن هذه الأعمال من ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، كما أن أعمال النظافة العامة الدورية طريق الهواري بالقرب من مصنع الأسمنت بإشراف لجنة مُتابعة أعمال النظافة العامة بالبلدية.

من جهة أخرى، بدأت البلدية في أعمال الصيانة والرصف لشارع الجيزة بمنطقة الفويهات، ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار.

من أعمال التوسعة وتنفيذ الحواجز الخرسانية لازدواج طريق الهواري بنغازي، 4 يوليو 2022. (بلدية بنغازي)

من أعمال التوسعة وتنفيذ الحواجز الخرسانية لازدواج طريق الهواري بنغازي، 4 يوليو 2022. (بلدية بنغازي)