السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي عند 4.83 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار اليورو والإسترليني

ولم يطرأ تغيير سعر اليورو الذي سجل 5.04 دينار، بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.55 دينار على الترتيب.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.