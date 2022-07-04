شركة البريقة: لا مشكلة لدينا في إمدادات الوقود.. ومخازن المنطقة الغربية ممتلئة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام العمليات في شركة البريقة للمنطقتين الغربية والجنوبية، خالد وهيبة، إن الشركة ليس لديها مشكلة في إمدادات الوقود، قائلا إن مخازن المنطقة الغربية «تكاد تكون ممتلئة».

وأضاف أن عمليات التوزيع تسري بشكل جيد، وبزيادة 30% عن المعدل الطبيعي، حتى وصلت في منطقة طرابلس إلى سبعة ملايين لتر من الوقود في اليوم، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع للعام 2022، الذي تبثه صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأرجع وهيبة الزحام في طرابلس على محطات الوقود إلى «استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجة الحرارة، وقطع عدد من الطرقات العامة».

وأشار إلى وجود ناقلة نفط تفرغ حاليا في ميناء طرابلس البحري حمولتها 34 مليون لتر من الوقود.