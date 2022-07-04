لغم أرضي يودي بحياة راعي غنم في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، وفاة شخص في انفجار لغم على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة سرت.

وقال الجهاز، في تنويه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الانفجار أدى إلى وفاة راعي إبل كان يقود القطيع بالمكان.

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وتستمر مشكلة الألغام الأرضية جراء الحروب التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، ففي النصف الأول من العام جرى العثور على لغم أرضي داخل مدرسة في مشروع الهضبة، كما توفي طفلان شقيقان جراء انفجار لغم أرضي في عين زارة، وجرى انتشال قنبلة تزن 250 كلغم من مدرسة «أولاد تليس» بمنطقة الساعدية في الجفارة.