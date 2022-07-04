مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إن تيار «بالتريس» الشبابي، المحرك الرئيسي لمظاهرات طرابلس، يوم الجمعة الماضي، تقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على إذن بالتظاهر، والوزارة وافقت على ذلك.

وأضاف مازن أن المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء كانت سلمية و من دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك، مشيرا إلى رصد المتورطين في تلك الأعمال وإصدار منشورات بهم لضبطهم والتحقيق معهم، حسب كلمته في اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين.

وتابع أن «أشخاص خارج البلاد تحرض وتحرك في المظاهرات، بهدف التكسير والتخريب»، معقبا: «سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج».