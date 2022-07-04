إيريني: تركيا ترفض مجددا تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت تركيا مجددًا الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة متجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة بليبيا بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، وفق وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «نأسف لرفض تركيا طلب تفتيش سفينة أخرى، (أم في بارباليز)، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا» مستنكرة بالقول إن «مجلس الأمن دعا جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش».

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السفينة كانت تتجه نحو ميناء مصراتة

وتعد السفينة المعنية التي ترفع العلم التركي سفينة حاويات بنيت في عام 1997 وكانت قد حملت سابقًا أسماء عديدة. بحسب الموقع المختص في تتبع السفن «Vesselfinder»، تتجه السفينة المذكورة نحو ميناء مصراتة، غرب ليبيا، أين من المنتظر أن تصل اليوم عند حوالي الساعة منتصف النهار.

وأحصت وكالة «نوفا» الرفض التركي للصعود والتفتيش على متن السفن المشبوهة بالثامن وذلك بعد رفض أنقرة في 20 مايو تفتيش سفينة الحاويات كوسوفاك، التي كانت أيضًا قادمة من إسطنبول نحو مصراتة.