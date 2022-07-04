لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

القاهرة - بوابة الوسط

قاطع رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزير التخطيط المكلف محمد يوسف الزيداني، لدى عرضه إجمالي ما أنفق على قطاع الكهرباء، والأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي.

وقال الزيداني في اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، إن إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء بلغ نحو 11 مليار و800 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 500 مليون دينار لاستكمال محطة كهرباء طبرق.

وبعدها تحدث الزيداني عن مبلغ آخر خصص للكهرباء، وهو 977 مليون دينار، لكنه لم يتمكن من إكمال حديثه، أذ أوقفه الدبيبة قائلا:«هذه الأرقام تدينك وتديننا، حين يسمعها الناس الذين لا تصلهم الكهرباء»، ثم سأله عن السبب وراء توصيته عودة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل مجددا؟

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وأجاب الزيداني، الذي يرأس لجنة التحقيق مع المجلس، أنه تقرر عودته بصفة موقتة؛ «لإنجاح التحقيق، وتنفيذه بشكل سليم، حيث تحتاج اللجنة إلى بيانات من المجلس الحالي».