الدبيبة: عودة مجلس إدارة شركة الكهرباء بصفة موقتة.. واختيار المجلس الجديد 17 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أرجع رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة إرجاع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للعمل مجددا إلى «أسباب تقنية بحتة»، مضيفا أن تلك العودة جاءت بصفة موقتة، وعقب: «سنخرج بمجلس جديد في 17 يوليو الجاري».

وتابع: «دعمنا الشركة بدون نقاش، وأي ورقة قادمة منها.. كنا معتمدين عليهم وواثقين فيهم.. كان تمسكي بالإدارة كان يعود إلى أن لديهم نوع من المصداقية للوصول إلى النتائج.. وخايفين إننا نواجههم أو نغير مجلس الإدارة فنجد نفسنا خسرنا كل شيء»، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع للعام 2022، الذي تبثه صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقالإنه لا يتهم مجلس الإدارة الحالي بالفشل أو السرقة، لكنه «يجب أن يترك الفرصة لغيرهم»، مكملا: «هذه الشركة بذل فيها جهد، لكن الأزمة تحتاج أكبر من هذا الجهد.. لديهم مشكلة في المتابعة.. خط فجيج فيه ستة أبراج وأخذوا وقت طويل لأجل تنفيذه، وذلك بسبب المساءل الخاصة بتعويض الأهالي المقام على أرضهم المشروع، بالإضافة إلى عدم تحقيق نجاح في مسألة التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن وقائع سرقة الأسلاك».