«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية سيتكون متوسطة آخر الليل على الساحل من زوارة إلى مصراتة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية اليوم على ساحلي زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة؛ لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.