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شاهد في «هذا المساء»: شارع لا يهدأ.. وساسة لا يرحلون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 01:56 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: شارع لا يهدأ.. وساسة لا يرحلون
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 3 يوليو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على استمرار التظاهرات الشعبية لليوم الثالث على التوالي، بالمطالب نفسها التي تتمسك بإخلاء المشهد السياسي من المسؤولين الحاليين، والذهاب سريعا إلى الانتخابات.

من ستطوله الاحتجاجات ومن سيكون أطول منها، إلى أين ستصل التظاهرات وما سقف الغضب المتزايد يومًا بعد الآخر، ومنْ المُطالب بالاستجابة لنداءات الشباب إذا كان السياسيون الحاليون يعلنون دعمهم لمطالب المتظاهرين؟ ومن ثمّ ما تداعيات الحراك الحالي؟ كل هذه الأسئلة أجاب عنها كل من: المرشحين الرئاسيين سليمان البيوضي وأسعد زهيو، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران.

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وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات منذ أول أمس الجمعة اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعا تيار بالتريس الشبابي - المحرك الرئيسي للتظاهرات - إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بمدن البلاد، عصر الأحد. وأعلن في بيان نشره عبر صفحة الحراك على «فيسبوك» أنه «لم يعد لدى الشباب الليبي رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي»، مضيفًا أنه إذا لم تلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام».

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