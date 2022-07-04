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سرت.. مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بمحلة الزعفران

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 04 يوليو 2022, 01:15 صباحا
سرت.. مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بمحلة الزعفران
جانب من اجتماع ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير أملاك سرت فضيل الصداعي (بوابة الوسط)
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تبرع مواطن يدعى سعد العبيد الهمالي بقطعة أرض في محلة الزعفران بسرت، لتنفيذ مدرسة نموذجية تتسع لـ15 فصلًا دراسيًا.

جاء تسليم الموقع المتبرع به خلال اجتماع ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير أملاك سرت فضيل الصداعي، والمندوب عن جهاز التطوير والمراكز الإدارية سرت جمعة حميد، وعدد من أعيان محلة الزعفران.

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وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن مساحة قطعة الأرض 12 ألف متر، وسيجرى استغلالها لتنفيد مدرسة نموذجية، وهي أحد المشاريع التي سيقوم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذها في سرت.

وأشار الأميل إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ عدة مدارس في سرت، منها مدرستان في «حي 700»، ومدرسة أخرى في «حي 7»، ومدرسة في محلة القرضابية.

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