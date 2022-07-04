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توصيات الصالون التونسي - الليبي للسياحة العلاجية.. بنك صحي وممرات في المعابر الحدودية لنقل المرضى

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 04 يوليو 2022, 12:35 صباحا
توصيات الصالون التونسي - الليبي للسياحة العلاجية.. بنك صحي وممرات في المعابر الحدودية لنقل المرضى
الصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية عقد في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2022 (الإنترنت)
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أوصى المشاركون في اختتام الصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية بتيسير عملية توافد الليبيين، في إطار السياحة الاستشفائية، واستحداث بنك صحي، وفتح ممرّات خاصة في المعابر الحدودية لنقل المرضى.

واختتمت فعاليات الصالون التونسي الليبي للسياحة العلاجية، مساء السبت بتونس، حيث رفع الفاعلون والمستثمرين في قطاع السياحة الطبية من البلدين وعاملين في مختلف الاختصاصات الصحية والطبية وشبه الطبية، عديد التوصيات إلى الجهات الرسمية.

ممرّ خاص لنقل المرضى
وحسبما نقلت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد، فقد جرى اقتراح فتح ممرّ خاص في المعابر الحدودية لسيارات الإسعاف ونقل المرضى لمراعاة الحالات الإنسانية. كما دعوا إلى تعزيز تبادل الخبرات لزيادة الاستفادة من القدرات والكفاءات التونسية في ليبيا بالمجال الصحي، بما فيه السياحة الاستشفائية.

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بنك صحي بشأن التحويلات المالية
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة لتيسير عملية توافد الليبيين في إطار السياحة الاستشفائية وبعث معاهد ومراكز تكوين وتدريب الأطباء والفنيين السامين والعاملين في القطاع شبه الطبي، داعين إلى استحداث بنك صحي يعنى بالتحويلات المالية في إطار الشفافية، كما نقلت إذاعة «شمس إف إم» المحلية.

تبادل الخبرات
وأشارت مدير إدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية اريانة التونسية، شيراز مهني، إلى أهمية تبادل الخبرات في المجال الطبي وشبه الطبي بين البلدين وتنظيم قطاع السياحة الطبية، بما يضمن ظروف معالجة ملائمة للمرضى الليبيين بالمصحات التونسية، في إطار القانون الذي من شأنه حماية جميع الأطراف من التجاوزات والاختلالات.

وطالبت مهني بدعم التعاون في مجال الطب عن بعد وخلق فرص لتكوين وتدريب الإطارات شبه الطبية الليبية في المعاهد والهياكل الصحية التونسية، فضلاً عن تعزيز التعاون التونسي - الليبي في مجال العمل الجمعياتي.

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