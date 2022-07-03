Atwasat

جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 11:27 مساء
جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»
صورة مركبة: شعار جهاز دعم الاستقرار ومسيرة ضمن المظاهرة الشبابية في طرابلس، 1 يوليو 2022
alwasat radio

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن دعمه حق المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم «المشروعة» وسعيهم لتحقيق مطالبهم العادلة بشكل حضاري، مؤكدًا «وقوفه الدائم مع إرادة الشعب وانحيازه المطلق لاختياراته الحرة».

وأكد الجهاز، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه «يتفهم ما يقاسيه المواطنون من ظروف معيشية وما يعانون منه من أوضاع اقتصادية واجتماعية»، مشيدًا «بالأسلوب السلمي والحضاري الذي ينتهجه المواطنون في التعبير عن قضاياهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة».

- «الاحتجاجات مستمرة».. «بالتريس» يدعو لاعتصامات في ميادين ليبيا
- المنفي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا

جهاز دعم الاستقرار ير فض أعمال الشغب والتخريب
وشدد الجهاز على «رفضه القاطع لكافة أعمال الشغب والتخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، والتي تلجأ لها قلة قليلة»، معتبرًا أن هذه الأعمال «تعكر صفو التظاهر السلمي وتبعد المسافة بين المواطنين وبين تحقيق مطالبهم المشروعة، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون».

وتعهد الجهاز بـ«مواصلة تنفيذ خططه لتوفير أعلى درجات الأمان للمواطنين، وتأمين كافة المؤسسات والمرافق العامة والممتلكات الخاصة».

وخرجت تظاهرات في عدة مدن ليبية، منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
8 حالات متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
8 حالات متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
شاهد في «وسط الخبر»: هل بات العصيان المدني الحل الأخير؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل بات العصيان المدني الحل الأخير؟
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس ...
جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»
جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»
رابطة بلديات ليبيا تندد بالاعتداء على مقار مجالس بلدية
رابطة بلديات ليبيا تندد بالاعتداء على مقار مجالس بلدية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
شاهد في «هذا المساء»: شارع لا يهدأ.. وساسة لا يرحلون
شاهد في «هذا المساء»: شارع لا يهدأ.. وساسة لا يرحلون...
سرت.. مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بمحلة الزعفران
سرت.. مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة بمحلة الزعفران...
توصيات الصالون التونسي - الليبي للسياحة العلاجية.. بنك صحي وممرات في المعابر الحدودية لنقل المرضى
توصيات الصالون التونسي - الليبي للسياحة العلاجية.. بنك صحي ......
رابطة بلديات ليبيا تندد بالاعتداء على مقار مجالس بلدية
رابطة بلديات ليبيا تندد بالاعتداء على مقار مجالس بلدية...
جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»
جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط