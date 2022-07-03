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«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 10:39 مساء
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
المتهمون الثلاثة بسرقة مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
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أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بسرقة مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب.

وأفاد بيان نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن دورية تابعة للمديرية ضبطت، أثناء الاستيقافات الفجائية، ثلاثة أشخاص وهم: «م. خ. م (ليبي الجنسية)، 20 عاما، وش. د. س (ليبي الجنسية)، 18 عامًا، وش. خ. م (ليبي الجنسية)، 22 عامًا».

- إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق
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وأضافت أن المتهمين الثلاثة كانوا يستقلون مركبة آلية نوع «كنتر كيا»، بيضاء اللون، «ممتلئة بمقتنيات مشروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق»، لافتة إلى أنها أحالتهم إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية  اللازمة حيالهم.

وجرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، تزامنَا مع خروج تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، حيث شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب.

المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
المضبوطات المسروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق (مديرية أمن طبرق)
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