بسبب سرقة 3 آلاف متر أسلاك..انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

انقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، بعدما سرق مجهولون 3000 متر من الأسلاك الكهربائية كانت تغذي مناطق طريق المطار وعمارات الفروسية وقرية الفاتح وشارع النخيل بالمدينة.

وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في مدينة بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشركة تعاني نقص الأسلاك الكهربائية ما يمنع صيانة وتغذية تلك المناطق لعودة التيار الكهربائي في وقت قريب.

- انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر أسلاك

- تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

وشهدت بني وليد خلال الأشهر الماضية سرقة كميات من الأسلاك والكوابل الخاصة بشبكة التوزيع في المنطقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون ما أدى لإظلام تام في عدة مناطق بالمدينة.

إظلام بعدة مناطق في بني وليد بسبب انقطاع الكهرباء. الأحد 3 يوليو 2022. (الإنترنت)

إظلام بعدة مناطق في بني وليد بسبب انقطاع الكهرباء. الأحد 3 يوليو 2022. (الإنترنت)