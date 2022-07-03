مصرف الوحدة يستعد لإطلاق خدمة السحب من الصـراف الآلي بـدون بطاقـة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الأحد، عن استعداده لإطلاق خدمة السحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، وذلك من خلال خدمة «Cardless»، عبر تطبيق «الوحدة موبايل».

وقال المصرف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطـوة تهدف لتعزيز سلسلة خدماته وحلوله المصرفية الرقمية وتفعيل خدمات مُبتكرة توفر وقت وجهد العملاء، وتتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنوعة.

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وأضاف أن الخدمة الجديدة تتيح لعملاء المصـرف من مستخدمي تطبيق «الوحدة موبايل» إمكانية السحب من شبكة الصرافات الآلية الخاصة بمصرف الوحدة دون الحاجة لاستخدام أي بطاقة، وذلك من خلال خطوات بسيطة وآمنة.