الدبيبة وشكشك يناقشان 4 ملفات خدمية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة 4 ملفات خدمية.

وأوضحت منصة «حكومتنا»عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الملفات الخدمية شملت الكهرباء، والعلاج في الداخل والخارج، ومتابعة الإنفاق الحكومي لعام 2022، والتنسيق بين الديوان ورئيس الحكومة لمتابعة الملاحظات حول أداء عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وسبق أن اجتمع الدبيبة وشكشك في 14 يونيو الماضي في لقاء حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزير المالية والتخطيط المكلف، خالد المبروك.

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وبحث الاجتماع حينها سبل زيادة الإفصاح، وإظهار الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالمصروفات الحكومية المتابعة عبر الأجهزة الرقابية، ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، واتفق المشاركون وقتها على عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما اتفقوا عليه.