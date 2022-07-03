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سرت: ضبط لحوم دجاج مستورد وأجبان وعصائر منتهية الصلاحية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 03 يوليو 2022, 04:02 مساء
سرت: ضبط لحوم دجاج مستورد وأجبان وعصائر منتهية الصلاحية
لحوم الدجاج المضبوطة خلال الحملة التفتيشية للحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
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تمكنت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي بسرت من ضبط كميات كبيرة من السلع واللحوم البيضاء وأجبان وعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، تباع بعدد من المحال التجارية في المدينة.

وقال مصدر بفرع الجهاز في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المضبوطات عثر أعليها أفراد دورية التفتيش التابعون لجهاز الحرس البلدي خلال حملة تفتيش على المحال التجارية ومحال بيع اللحوم بالمدينة، مشيرًا إلى أن المضبوطات منتهية الصلاحية قبل شهور.

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وأكد المصدر أن الحملة التفتيشية جرى خلالها مخالفة عدد من المحال التجارية لوجود سلع وعدم وجود آلية صحيحة تتعلق بالتخزين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم البيضاء لإتلافها قريبًا.

سرت: ضبط لحوم دجاج مستورد وأجبان وعصائر منتهية الصلاحية
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