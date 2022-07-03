المنفي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد، آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد المنفي، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، «باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين»، مشيرًا إلى أهمية استمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته، أكد السفير الإيطالي متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين.

المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة

والسبت، أكد المنفي، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى اتصال هاتفي جمع المنفي ونورلاند، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة الأوضاع الأخيرة في ليبيا في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في عدة مدن، أمس الجمعة.

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خلص اللقاء إلى التشديد على «التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر، مع التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية».