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تخريج دفعة جديدة من قوة دعم مديريات الأمن بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 12:58 مساء
تخريج دفعة جديدة من قوة دعم مديريات الأمن بحضور الدبيبة
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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احتفلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بتخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.

حضر الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وذلك في مقر المعهد العالي للضباط بالعاصمة طرابلس. وقال الدبيبة في كلمة بهذه المناسبة: إن «قوى دعم المديريات ستظل هي حامية للوطن».

فيما أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان، أن الدبيبة، شارك في الاحتفالية بحضور رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.

وأكد الدبيبة، أهمية دعم مديريات الأمن بالخريجين الذين سيُسهمون في دعمها بالكادر البشري المدرب، وتقدم للمعهد بالشكر لجهوده المبذولة في تنفيذ الدورات التدريبية المتواصلة، وكذلك لتخريج دفعات مؤهلة تساعد وزارة الداخلية على القيام بدورها.

من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (لقطة مقبتة من تسجيل مصور)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (لقطة مقبتة من تسجيل مصور)
تخريج دفعة جديدة من قوة دعم مديريات الأمن بحضور الدبيبة
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (لقطة مقبتة من تسجيل مصور)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (لقطة مقبتة من تسجيل مصور)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
من مراسم تخريج الدفعة الثانية التابعة لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، 3 يوليو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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