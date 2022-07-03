المرصد الأورومتوسطي يدعو لاحترام حق التظاهر السلمي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، «السلطات الحاكمة في جميع أنحاء ليبيا لاحترام حق الأفراد في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي»، وذلك بعد تظاهرات شبابية في عدة مدن للمطالبة بإنهاء الجمود السياسي والاحتجاج على الأوضاع المعيشية.

وحث المرصد، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «الجميع على الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف».

مظاهرات وحرق مقر البرلمان في طبرق

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

وجاءت التظاهرات الشبابية بعد يوم واحد من إعلان المسؤولة الأممية في ختام اجتماع جنيف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».