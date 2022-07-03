الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام تتغير إلى شمالية شرقية ثم متغيرة الاتجاه مساء اليوم وصباح غد على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.