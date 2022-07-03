انخفاض اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع.

واستقر متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي عند 4.83 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض سعر اليورو قرشًا واحدًا إلى 5.04 دينار اليوم الأحد مقابل 5.05 دينار الخميس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار الخميس. وثبت الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار و1.31 دينار على الترتيب، والدينار التونسي على مستوى 1.55 دينار.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار واليوان الصيني عند 0.72 دينار.