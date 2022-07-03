Atwasat

الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 09:10 صباحا
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالًا في درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي مع رطوبة عالية نسبيًا، ويشمل الاعتدال بدايةً من غد على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين  36 و41 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل تراجعا ملحوظًا بداية من يوم الغد .

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين  26 و30 درجة مئوية علي مناطق أقصي الساحل الشرقي، وبين 33 و38 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين  39 و46 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين
«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان ...
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون «الإملاءات الدولية»
31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون ...
محلل سياسي عن مظاهرات الجمعة: الاقتصاد «أولوية» قبل الانتخابات الليبية
محلل سياسي عن مظاهرات الجمعة: الاقتصاد «أولوية» قبل الانتخابات ...
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي
غوتيريس يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال عنف تقوض الاستقرار في ليبيا
غوتيريس يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال عنف تقوض الاستقرار في ليبيا
انخفاض اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية
انخفاض اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
مركز الأهرام للدراسات: الحراك الشبابي أصبح طرفا في المعادلة السياسية ولا توجد نخبة بديلة للتغيير
مركز الأهرام للدراسات: الحراك الشبابي أصبح طرفا في المعادلة ......
المرصد الأورومتوسطي يدعو لاحترام حق التظاهر السلمي
المرصد الأورومتوسطي يدعو لاحترام حق التظاهر السلمي...
الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة
الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة...
انخفاض اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية
انخفاض اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية...
غوتيريس يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال عنف تقوض الاستقرار في ليبيا
غوتيريس يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال عنف تقوض الاستقرار في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط