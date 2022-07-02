Atwasat

شاهد في «هذا المساء».. ليبيا تنتفض: تصعيد الاحتجاجات وعصيان مدني في الأفق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 09:53 مساء
شاهد في «هذا المساء».. ليبيا تنتفض: تصعيد الاحتجاجات وعصيان مدني في الأفق
برنامج هذا المساء المذاع على قناة الوسط.
alwasat radio

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة «الوسط wtv»، في العاشرة من مساء السبت، على المظاهرات التي اندلعت في عديد المدن الليبية، أمس الجمعة، اعتراضا على تردي الأوضاع السياسية والمعيشية.

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.
 
وليامز: الاحتجاجات دعوة صريحة لتنحية الخلافات وإجراء الانتخابات
واعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية، أمس الجمعة، «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».

وأضافت وليامز في مداخلة هاتفية مع  إذاعة «بي بي سي»، اليوم السبت: «أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا» إلى صوت المحتجين.

- القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي لوضع خارطة طريق»
- مظاهرات الغضب الليبية.. كيف رد الرئاسي ورئاسة «النواب» والدبيبة ووليامز؟
- «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية
- «نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

الدبيبة يضم صوته للمتظاهرين.. و«الرئاسي» في انعقاد مستمر
بدوره، قال المجلس الرئاسي، فجر السبت، إنه «تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي»، مضيفًا أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون». وأشار المجلس في بيان مقتضب إلى أنه «لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فقال إنه «يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد». وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات». وأضاف: «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، و(هي) نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، (ما) ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية».

رئاسة النواب تعلق على حرق المقر
أما رئاسة مجلس النواب، فقد أكدت فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنها دانت «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.

وأشارت رئاسة المجلس في بيان إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تسييري ترهونة»: اعتداء ممنهج على مقر المجلس قامت به مجموعة تسللت للمظاهرات (صور)
«تسييري ترهونة»: اعتداء ممنهج على مقر المجلس قامت به مجموعة تسللت...
وفاة وإصابة في حادث مروع بطريق الجامعة
وفاة وإصابة في حادث مروع بطريق الجامعة
نورلاند لـ«المنفي»: فقط الحوار والتسوية يحددان معالم الطريق للانتخابات
نورلاند لـ«المنفي»: فقط الحوار والتسوية يحددان معالم الطريق ...
القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي لوضع خارطة طريق»
القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي لوضع ...
«الرئاسي»: المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة.. وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال
«الرئاسي»: المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة.. وإجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
مالي تحتج على تصريحات إسبانية: الساحل يدفع ثمن تدخل «ناتو» في ليبيا
مالي تحتج على تصريحات إسبانية: الساحل يدفع ثمن تدخل «ناتو» ......
شاهد في «هذا المساء».. ليبيا تنتفض: تصعيد الاحتجاجات وعصيان مدني في الأفق
شاهد في «هذا المساء».. ليبيا تنتفض: تصعيد الاحتجاجات وعصيان ......
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»...
«الرئاسي»: المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة.. وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال
«الرئاسي»: المنفي ونورلاند يؤكدان أهمية التهدئة.. وإجراء ......
القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي لوضع خارطة طريق»
القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط