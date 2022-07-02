شاهد في «هذا المساء».. ليبيا تنتفض: تصعيد الاحتجاجات وعصيان مدني في الأفق

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة «الوسط wtv»، في العاشرة من مساء السبت، على المظاهرات التي اندلعت في عديد المدن الليبية، أمس الجمعة، اعتراضا على تردي الأوضاع السياسية والمعيشية.

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.



وليامز: الاحتجاجات دعوة صريحة لتنحية الخلافات وإجراء الانتخابات

واعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية، أمس الجمعة، «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».

وأضافت وليامز في مداخلة هاتفية مع إذاعة «بي بي سي»، اليوم السبت: «أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا» إلى صوت المحتجين.

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الدبيبة يضم صوته للمتظاهرين.. و«الرئاسي» في انعقاد مستمر

بدوره، قال المجلس الرئاسي، فجر السبت، إنه «تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي»، مضيفًا أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون». وأشار المجلس في بيان مقتضب إلى أنه «لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فقال إنه «يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد». وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات». وأضاف: «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، و(هي) نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، (ما) ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية».

رئاسة النواب تعلق على حرق المقر

أما رئاسة مجلس النواب، فقد أكدت فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنها دانت «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.

وأشارت رئاسة المجلس في بيان إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».