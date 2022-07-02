القيادة العامة تؤيد المطالب الشعبية.. وتدعو إلى «حراك سلمي لوضع خارطة طريق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة العامة للجيش، اليوم السبت، «وقوفها التام» مع الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين، مؤكدة متابعتها «الحراك الشعبي»، الذي اعتبرته معبرا عن «مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن».

وبعدما حذرت في بيان، من المساس بالمرافق العامة والخاصة، أكدت القيادة العامة، أنها «لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضه للابتزاز والعبث وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء».

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القيادة العامة تدعو إلى حراك سلمي لوضع خارطة لطريق الخلاص

ودعت القيادة العامة الشعب الليبي إلى تنظيم «تظاهره المشروع إلى حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم والتوجه نحو بناء الدولة المدنية بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد».

وشدد البيان على اتخاذ القيادة العامة «الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين».

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.