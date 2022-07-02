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متظاهرون يغلقون بلدية مصراتة بـ«سواتر رملية»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 02 يوليو 2022, 07:57 مساء
متظاهرون يغلقون بلدية مصراتة بـ«سواتر رملية»
غلق المجلس البلدي مصراتة بسواتر رملية، 2 يوليو 2022. (الإنترنت)
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أغلق متظاهرون، اليوم السبت، مقر المجلس البلدي مصراتة بسواتر رملية، على ما أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط».

وعمت تظاهرات شعبية عدة مدن ليبية من بينها مدينة مصراتة، أمس الجمعة، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وندد المتظاهرون باستمرار أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، التي تفاقمت أخيرًا دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة هذا الملف الحيوي بالنسبة للمواطنين الذين تكبدوا خسائر نتيجة عدم انتظام التيار، كما طالبوا أيضا بحل الأجسام السياسية والتعجيل بالانتخابات، وإلغاء مقترح رفع الدعم وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وليامز: الاحتجاجات دعوة صريحة لتنحية الخلافات وإجراء الانتخابات
واعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية، أمس الجمعة، «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».

وأضافت وليامز في مداخلة هاتفية مع  إذاعة «بي بي سي»، اليوم السبت: «أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا» إلى صوت المحتجين.

الدبيبة يضم صوته للمتظاهرين.. و«الرئاسي» في انعقاد مستمر
بدوره، قال المجلس الرئاسي، فجر السبت، إنه «تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي»، مضيفًا أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون». وأشار المجلس في بيان مقتضب إلى أنه «لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».

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إشعال النيران أمام مقر المجلس البلدي بني وليد

أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فقال إنه «يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد». وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات». وأضاف: «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، و(هي) نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، (ما) ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية».

رئاسة النواب تعلق على حرق المقر
أما رئاسة مجلس النواب، فقد أكدت فجر السبت «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا»، لكنها دانت «قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية»، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس الجمعة.

وأشارت رئاسة المجلس في بيان إلى «حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون». وقالت إنها «تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك».

غلق المجلس البلدي مصراتة بسواتر رملية، 2 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
غلق المجلس البلدي مصراتة بسواتر رملية، 2 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
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