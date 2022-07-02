Atwasat

حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 04:50 مساء
حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع وقت
متظاهرون يحتجون على الأوضاع السياسية في ليبيا، الجمعة أول يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

دعا حزب التغيير، المجلس الرئاسي إلى الاستجابة إلى «مطالب الشعب بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت مكمن»، و«مواصلة الحراك السلمي، وعدم الانجرار إلى الفوضى وزعزعة الأمن»، وذلك في تعليقه على المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن أمس الجمعة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت إنه تابع «الحراك الشعبي الذي انطلق في عدة مدن ليبية»، مضيفا أن «الحراك ضد الانسداد السياسي الذي نمر به والمطالبة بالتغيير حق أساسي لشعب يريد ممارسة حريته، وهو مصـدر السلطات، وهو الذي يمنح الشرعية السياسية من خلال انتخابات حرة وشفافة».

- بعد مظاهرات الجمعة.. «الرئاسي» في «انعقاد دائم» حتى إنتاج سلطة منتخبة
- حزب «التغيير» يطالب بانتخاب برلمان وحكومة تكنوقراط لإنهاء الانقسام السياسي
- وليامز تدعو لـ«ضبط النفس» بعد المظاهرات وتدين اقتحام مقر «النواب»

طلب إلى المجلس الرئاسي والبعثة الأممية
وشدد الحزب على تأييده القوي لـ «الحراك السلمي»، مطالبا الأجسام السياسية وعلى رأسها المجلس الرئاسي «بعدم التأخير في الاستجابة لمطالب الشعب بالذهـاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن».

كما دعا البيان البعثة الأممية «دعم مطالب الشعب الليبي بإنهـاء الانسداد السياسي الحالي، واتخاذ الخطوات اللازمة»، معتبرا أن «مستقبل ليبيا وشعبها لا يمكن أن يؤتمن على مجـالس سياسية متكلسـة منتهية الصلاحية».

وأكد المجلس الرئاسي، فجر السبت أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»

«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»
ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات تتسلل إلى ليبيا من الساحل الأفريقي عبر «تحالفات مشبوهة»

ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات ...
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين
بلدية طبرق: نؤيد الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق.. ونستنكر حرق مقر «النواب»
بلدية طبرق: نؤيد الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق.. ونستنكر حرق مقر...
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات...
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع وقت
حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع ......
مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر
مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر...
بشير الأمين: لا صحة لوقوع إصابات أو فيات خلال تظاهرات الجمعة
بشير الأمين: لا صحة لوقوع إصابات أو فيات خلال تظاهرات الجمعة...
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ......
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط