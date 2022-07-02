حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

دعا حزب التغيير، المجلس الرئاسي إلى الاستجابة إلى «مطالب الشعب بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت مكمن»، و«مواصلة الحراك السلمي، وعدم الانجرار إلى الفوضى وزعزعة الأمن»، وذلك في تعليقه على المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن أمس الجمعة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت إنه تابع «الحراك الشعبي الذي انطلق في عدة مدن ليبية»، مضيفا أن «الحراك ضد الانسداد السياسي الذي نمر به والمطالبة بالتغيير حق أساسي لشعب يريد ممارسة حريته، وهو مصـدر السلطات، وهو الذي يمنح الشرعية السياسية من خلال انتخابات حرة وشفافة».

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طلب إلى المجلس الرئاسي والبعثة الأممية

وشدد الحزب على تأييده القوي لـ «الحراك السلمي»، مطالبا الأجسام السياسية وعلى رأسها المجلس الرئاسي «بعدم التأخير في الاستجابة لمطالب الشعب بالذهـاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن».

كما دعا البيان البعثة الأممية «دعم مطالب الشعب الليبي بإنهـاء الانسداد السياسي الحالي، واتخاذ الخطوات اللازمة»، معتبرا أن «مستقبل ليبيا وشعبها لا يمكن أن يؤتمن على مجـالس سياسية متكلسـة منتهية الصلاحية».

وأكد المجلس الرئاسي، فجر السبت أنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».