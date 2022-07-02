مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط شخصين من الجنسية النيجيرية متهمين بالمتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعية والمواد المخدرة وبيع الخمور.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاته قاموا بعملية الضبط بعد إعدد كمين محكم.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفا بما نسب إليهما، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، «تنفيذًا لتعليمات مدير أمن مسلاتة بتكثيف الدوريات الأمنية، ومداهمة الأوكار الذي يشتبه في وجود عناصر إجرامية بها».