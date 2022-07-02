متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي الأسبق لدى ليبيا طارق متري، إن «الأحداث في ليبيا تبين مرة أخرى أن العملية السياسية في انشغالها بتنظيم الصراع على السلطة وتقاسمها، لم تحقق الكثير لجهة الاستجابة لاهتمامات الليبيين الحقيقية».

تعليق المسؤول الأممي الأسبق جاء على خلفية مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد. وأضاف متري في تغريدة عبر «تويتر»: «لسنوات طويلة، لم يكن بناء مؤسسات الدولة مقدما على تشكيل السلطة».

واندلعت، أمس الجمعة، تظاهرات في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.

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