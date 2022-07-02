Atwasat

متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 02:27 مساء
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية
مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى ليبيا، طارق متري. (أرشيفية: بوابة الوسط)
alwasat radio

قال المبعوث الأممي الأسبق لدى ليبيا طارق متري، إن «الأحداث في ليبيا تبين مرة أخرى أن العملية السياسية في انشغالها بتنظيم الصراع على السلطة وتقاسمها، لم تحقق الكثير لجهة الاستجابة لاهتمامات الليبيين الحقيقية».

تعليق المسؤول الأممي الأسبق جاء على خلفية مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد. وأضاف متري في تغريدة عبر «تويتر»: «لسنوات طويلة، لم يكن بناء مؤسسات الدولة مقدما على تشكيل السلطة».

واندلعت، أمس الجمعة، تظاهرات في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.

- شاهد.. مقر النواب بعد يوم من حرقه في مظاهرات الجمعة 
- وليامز تدعو لـ«ضبط النفس» بعد المظاهرات وتدين اقتحام مقر «النواب» 
- رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إلى «احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي»، لكن المسؤولة الأممية قالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق»، وأضافت «من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».

الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب
أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل فقد قال، إن الاتحاد «يتابع عن كثب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا»، وذلك تعليقًا على مظاهرات شبابية اندلعت أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر» إن هذه الأحداث تؤكد «أن الناس يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم». واستدرك بالقول «يجب أن تكون الاحتجاجات بشكل سلمي وتجنب أي نوع من العنف». داعيًا إلى «ضرورة ضبط النفس بشكل خاص في ضوء الوضع الهش».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»

«الطاقة الدولية»: ليبيا تملك إمكانات لإنتاج منخفض التكلفة لـ«الهيدروجين الأخضر»
ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات تتسلل إلى ليبيا من الساحل الأفريقي عبر «تحالفات مشبوهة»

ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات ...
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين
الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين
بلدية طبرق: نؤيد الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق.. ونستنكر حرق مقر «النواب»
بلدية طبرق: نؤيد الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق.. ونستنكر حرق مقر...
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات...
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع وقت
حزب التغيير يطالب «الرئاسي» بالاستجابة لمطالب الشعب في أسرع ......
مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر
مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر...
بشير الأمين: لا صحة لوقوع إصابات أو فيات خلال تظاهرات الجمعة
بشير الأمين: لا صحة لوقوع إصابات أو فيات خلال تظاهرات الجمعة...
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ......
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير لاهتمامات الليبيين الحقيقية
متري عن تظاهرات الجمعة: العملية السياسية لم تحقق الكثير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط