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شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 02:15 مساء
شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة
محطة كهرباء مصراتة. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة الخدمة بقدرة 30 ميغاوات تمهيدًا لدخول مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية للوصول بكامل قدراتها الإنتاجية والتي تقدر بـ350 ميغاوات خلال الساعات القليلة المقبلة. 

ونوهت الشركة في بيان صحفي بالاستجابة السريعة من قبل شركة «سيمينس» لمعالجة وصيانة العطب الخاص بالخادم الرئيسي لتشغيل وحدات محطة مصراتة للدورة المزدوجة.

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وفي وقت سابق، قال المدير العام الموقت للشركة العامة للكهرباء محمد بن إسماعيل، إن محطة مصراتة ستدخل للعمل بعد ظهر اليوم السبت. 

وأشار في تصريح لمنصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى أن المحطة تعود للعمل «بعد إجراء الصيانة اللازمة لتصل كامل قدرتها ليلًا بنحو 350 ميغاوات، ولا يزال العمل جاريًا في بقية المحطات».

والأسبوع الماضي، تحدث ابن إسماعيل، عن خطة الـ30 يومًا المقبلة لإدارة القطاع، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على إدخال وحدات توليد جديدة على الشبكة الكهربائية وفق خطتها الاستراتيجية.

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