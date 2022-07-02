الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط

نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين أمس الجمعة في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن «المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة كما يُشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي».

مظاهرات شبابية

واندلعت مظاهرات شبابية أمس الجمعة في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.

وشهدت المظاهرات تجمعات شبابية غاضبة وإضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وأمام مقر المجلس البلدي بني وليد. في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميًا حتى تحقُّق أهدافهم، مؤكدين أن صبرهم نفد، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى «العصيان المدني».